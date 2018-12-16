تشاووش أوغلو: نعمل لإعلان تشكيل لجنة دستور سوريا قريبا

الدوحة/ الخليج 365

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الأحد، إن بلاده تعمل من أجل الإعلان عن تشكيل لجنة لإعادة صياغة الدستور بسوريا قريبا.

وأوضح تشاووش أوغلو، في جلسة ضمن فعاليات منتدى الدوحة، أن "تركيا تعمل من أجل الإعلان عن اتفاق لتشكيل اللجنة الدستورية، خلال اجتماع لوزراء خارجية الدول المعنية تستضيفه جنيف الأسبوع المقبل".

وأضاف "نعتزم الذهاب إلى جنيف للإعلان عن الانتهاء من تشكيل اللجنة، وعقد اجتماعها الأول ربما قبل نهاية العام الحالي أو في بداية العام المقبل".

وأشار الوزير التركي إلى أن "النظام السوري يطالب بثلثي أعضاء اللجنة الدستورية، وتركيا والأمم المتحدة ترفضان ذلك".

في سياق متصل، أشار تشاووش أوغلو إلى أن خارطة الطريق المبرمة مع الولايات المتحدة حول منطقة منبج، تهدف إلى إرساء الاستقرار والسلام بالنسبة لسكان المنطقة.

وأضاف: "سنطبق خارطة الطريق شرق نهر الفرات بعد تطبيقها في منبج، وهذه الخارطة مهمة جدا لسلامة أراضي سوريا وضمان الاستقرار في المنطقة".

واحتضنت مدينة إسطنبول التركية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قمة رباعية بين تركيا وفرنسا وألمانيا وروسيا، حول إدلب السورية، ودعت لتشكيل اللجنة الدستورية وبداية عملها قبل نهاية العام الجاري.