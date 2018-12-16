التعليم تعتزم إدراج منهج الفلسفة للمرحلة الثانوية

صحيفة الخليج الالكترونية

ردّت وزارة التعليم على استفسارات حول مقرر الفلسفة الذي تعتزم تدريسه في المرحلة الثانوية، موضحةً أنه يُعنى بمهارات التفكير القائمة على المنهج الفلسفي المعزز للقدرات الذهنية ويشجع على طرح الأسئلة.

وأكدت الوزارة أنه لا علاقة لمقرر الفلسفة المشار إليه بما يمس الثوابت الدينية، مرفقةً بتغريدة على حسابها في “تويتر” مقدمة كتاب المعلم، التي تشرح باختصار ماهية المقرر.

وتناولت المقدمة مهارات التفكير الناقد التي تعتمد على البحث الناقد والحوار والتأمل، وأن الفلسفة كانت أساس الكثير من التطورات الفكرية، والتي درسها الناس منذ أكثر من 2500 سنة، كما أن الفلسفة ومعناها “حب الحكمة” تعني مساعدة الناس على اتخاذ قرارات أكثر حكمة بشأن العالم.