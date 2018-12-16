الكاتب “الشمراني” احموا ملاعبنا من الاحتقان

الخليج - حسن القبيسي

تساءل الكاتب الرياضي ” أحمد الشمراني” عن موقف لجنة الانضباط من تصريحات العائد بعد خمس سنوات هل تنتظر اللجنة ردة فعل الاهلي حتى تصدر قراراتها ام ان المساس بالثوابت واستفزاز المدرجات امرعادي.

⁧وأضاف احموا⁩ ملاعبنا من الاحتقان بقرار حازم يامن تملكون ضبط الامور بنص اللائحه اوان الامور ستتجه ل ( التصعيد) وهذا مانرفضه

‏⁧الجدير ذكره بأن رئيس نادي الشباب أطلق عقب نهاية مباراة الاهلي مع الشباب تصريحاً ، أثار حفيظة الكثير من الجماهير الرياضية عامة وخاصة الأهلاوية ، وكان اللقاء انتهى بفوز الشباب بهدف دون مقابل .