- 1/2
- 2/2
الخليج - حسن القبيسي
تساءل الكاتب الرياضي ” أحمد الشمراني” عن موقف لجنة الانضباط من تصريحات العائد بعد خمس سنوات هل تنتظر اللجنة ردة فعل الاهلي حتى تصدر قراراتها ام ان المساس بالثوابت واستفزاز المدرجات امرعادي.
وأضاف احموا ملاعبنا من الاحتقان بقرار حازم يامن تملكون ضبط الامور بنص اللائحه اوان الامور ستتجه ل ( التصعيد) وهذا مانرفضه
الجدير ذكره بأن رئيس نادي الشباب أطلق عقب نهاية مباراة الاهلي مع الشباب تصريحاً ، أثار حفيظة الكثير من الجماهير الرياضية عامة وخاصة الأهلاوية ، وكان اللقاء انتهى بفوز الشباب بهدف دون مقابل .
شكرا لقرائتكم خبر عن الكاتب “الشمراني” احموا ملاعبنا من الاحتقان على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الخليج وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الخليج ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .