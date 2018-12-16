الجمارك توضح للمستوردين خطوات ربط الصنف بالحاوية

صحيفة الخليج الالكترونية

قدمت الجمارك للمستوردين خطوات ربط الصنف بالحاوية عند طلب فسح الشحنات، علمًا أن الربط سيصبح إلزاميًا ابتداءً من 01/01/2019 م.

وأوضحت الجمارك أنه يجب أولًا التوجه إلى منصة فسح ثم اختيار بيان الاستيراد وبعدها اختيار الصنف ثم الضغط على ربط الصنف بالحاوية وبعدها يتم اختيار الحاوية التي تحتوي على الصنع وأخيرًا تقديم البيان الجمركي.