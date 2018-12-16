شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تدين فرض مزيد من العقوبات الأمريكية عليها والان مع التفاصيل
أدانت كوريا الشمالية، اليوم الأحد فرض الإدارة الأمريكية مزيد من الضغوط والعقوبات عليها، محذرة من إلغاء عملية نزع السلاح النووي من بيونج يانج للأبد.
وأفادت وزارة الخارجية الكورية الشمالية - في بيان، حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية - بأن الولايات المتحدة قد تكون مخطئة في حساباتها إذا اعتقدت أن فرض مزيد من الضغوط والعقوبات على بيونج يانج قد يجبرها التخلي عن أسلحتها النووية، وستقوم بيونج يانج بغلق مسار نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية للأبد.
وأضافت الشبكة أن الإدانة الكورية الشمالية جاءت ردًا على فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على ثلاثة مسئولين كوريين شماليين من بينهم كبير مساعدي زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون لاتهامات تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان.
يذكر أن المفوضات الكورية الشمالية-الأمريكية حول نزع السلاح النووي كانت قد شهدت تقدما ضئيلا بعد عقد القمة التاريخية بين كيم ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في سنغافورة في يونيو الماضي.
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