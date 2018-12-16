شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: مقتل 6 من داعش في قصف للجيش شرق تكريت والان مع التفاصيل
أعلن مصدر في الحشد الشعبي العراقي، مساء اليوم الأحد، مقتل 6 من عناصر تنظيم داعش، في قصف لمروحية عراقية شرقي مدينة تكريت، شمالي بغداد.
وقال مصدر عسكري، إن "ستة من عناصر داعش قتلوا عصر اليوم، بقصف مروحية عراقية على قنطرة المبدد شمال جسر الزركه، على الطريق بين تكريت وطوز خورماتو، شرقي المدينة".
وأوضح أن "عناصر داعش كانوا يحاولون إصلاح القنطرة التي تضررت بفعل السيول، والتي يستعملونها للتنقل بين جبال حمرين شمالاً، ومنطقة مطيبيجه شرقي سامراء جنوباً".
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