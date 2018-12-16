شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام السعودى يهنئ البحرين باحتفالات اليوم الوطنى والان مع التفاصيل

هنأ عواد بن صالح العواد، وزير الإعلام السعودى، مملكة البحرين، فى احتفالها باليوم الوطنى البحرينى، ووجه التهنئة للشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، فى ذكرى توليه مقاليد الحكم.

وقال العودة "تشارك المملكة العربية السعودية شقيقتَها مملكةَ البحرين في احتفالها بـاليوم الوطنى البحرينى الـ 47 ، وذكرى تولى صاحب الجلالة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم، تاريخٌ مُشرّف لمملكة البحرين ومواقف ثابتة مؤطَّرة بالعلاقات الثنائية العميقة بين البلدين الشقيقين".