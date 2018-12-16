شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تردّ على شائعات تدريس مناهج جديدة تمس ثوابت الدين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
علقت وزارة التعليم على عديد الاستفسارات بشأن تدريس منهج الفلسفة في المرحلة الثانوية، والتي أقرت تدريسه مؤخرا.
وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “إيضاحاً للاستفسارات حول مقرر الفلسفة الذي تعتزم وزارة التعليم تدريسه في المرحلة الثانوية، فهو يُعنى بمهارات التفكير القائمة على المنهج الفلسفي المعزز للقدرات الذهنية ويشجع على طرح الأسئلة، ولا علاقة له بما يمس الثوابت الدينية”.
وفور الإعلان عن تدريس المقرر الجديد تداول مغردون الخبر بتعليقات تشير إلى أن الفلسفة من المناهج التي تدعو للتفكير وإعمال العقل في كل الأمور بما فيها الثوابت الدينية، بل وذهب البعض للتحذير من خطورة الفلسفة على تفكير الطلاب والشباب داخل المملكة، مما دفع الوزراة للمسارعة بتكذيب تلك الشائعات وتوضيح الحقائق.
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