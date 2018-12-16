شكرا لقرائتكم خبر عن «مرور نجران»: لا مخالفات في أول أيام الاختبارات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - نجران:

أكدت إدارة مرور منطقة نجران، أنه لم يتم تسجيل أي ملاحظات مع انطلاق أول أيام اختبارات طلاب وطالبات المدارس.

وأشارت إدارة مرور نجران أنه تم تنفيذ الخطة المرورية الميدانية خلال فترة الاختبارات بداية من فجر هذا اليوم، بتوجيه من مدير الإدارة العامة للمرور، ومتابعة ميدانية من مدير مرور منطقة نجران العقيد مناحي بن شجاع السبيعي.

شارك في تنفيذ الخطة عدد كبير من منسوبي مرور منطقة نجران، واستهدفت تغطية الطرق والتقاطعات ذات الأهمية، والمؤدية للمدارس؛ بهدف تيسير وضبط حركة السير، وإزالة كل ما من شأنه تعطيل الحركة أمام الطلاب والطالبات الدارسين، ووصولهم لوجهاتهم في الوقت المحدد، وتقديم المساعدة لمن قد يتعرض لحادث، ولو كان بسيطاً، ونقله لوجهته، أو توفير وسيلة أخرى لذلك؛ كي يتمكن من أداء الاختبار؛ ومن ثم العودة بعد انتهاء الاختبار بكل يسر وسهولة.

وتمنت الإدارة العامة للمرور لأبنائها الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح، كما عبّرت عن أمنياتها للجميع بالسلامة العامة.