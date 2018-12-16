غريفيث يدعو الحكومة والحوثيين إلى التطبيق الفوري لاتفاق الحديدة

مأرب (اليمن) / علي عويضة / الخليج 365

دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، الأحد، كلا من الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) إلى "التطبيق الفوري" لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة (غرب).

وقال غريفيث، في تغريدات عبر حسابه على "تويتر": "تعمل الأمم المتحدة عن قرب مع الحكومة اليمنية وأنصار الله (الحوثيين)، لضمان التطبيق السريع والتام لاتفاق الحديدة".

وتابع أنه يتوقع من الطرفين "احترام التزاماتهما بمقتضى نص وروح اتفاق استوكهولم، والانخراط في التطبيق الفوري لبنود الاتفاق".

ووقع طرفا مشاورات السويد، الخميس الماضي، اتفاقا ينص علي "وقف فوري لإطلاق النار في محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى يدخل حيز التنفيذ فور توقيع الاتفاق".

لكن محافظة الحديدة شهدت، منذ الخميس الماضي، ثلاث مواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في مناطق عديدة، كانت أكثرها شراسة، السبت، في منطقة "الدريهمي" جنوبي المحافظة.

واختتمت الخميس الماضي جولة مشاورات بين طرفي النزواع اليمني، اتفقا خلالها على ملفي الأسرى والحديدة، وتوصلا إلى تفاهمات حول ملف تعز.

بينما أخفق الطرفان في التوصل إلى تفاهمات في ملفي الاقتصاد والبنك المركزي ومطار صنعاء.

وتقاتل القوات الحكومية المسلحين الحوثيين، في محاولة لإنهاء سيطرتهم على مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر.

ويزيد من تعقيد هذا النزاع أنه له امتدادات إقليمية، إذ يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، الحكومة اليمنية، في مواجهة الحوثيين، المتهمين بتلقي دعمًا إيرانيا.

وجعلت الحرب، المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات، معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وتجاوزات احتياجات اليمن لعام 2019، وللمرة الأولى، احتياجات سوريا، بحسب الأمم المتحدة.