«أبل» في المحاكم بسبب كذبها على مستخدمي «آيفون»

صحيفة الخليج الالكترونية

تُواجه شركة “أبل” الأمريكية، أول دعوى قضائية؛ بسبب هواتفها الجديدة “آيفون X”، و”آيفون XS”، و”آيفون XS ماكس”.

وأشار موقع “سي نت” التقني المتخصص، إلى أن شخصين رفعا دعوى قضائية ضد “أبل”، واتهماها بالكذب على عملائها بشأن هواتف “آيفون” الجديدة.

وادعى كريستيان سبونتشادو وكورتني ديفيس، أن “أبل” كذبت على عملاء “آيفون”، فيما يتعلق بوحدات البيكسل الخاصة بالشاشات اللمسية من نوع OLED لهواتف “آيفون X”، و”آيفون XS”، و”آيفون XS ماكس”.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة الجزئية في شمال كاليفورنيا، حكمها بشأن كذب “أبل” حول هواتف “آيفون” الجديدة، بعدما قال أصحاب الدعوى، إنهم اكتشفوا أن عدد البيكسلات في شاشات هواتف “آيفون” أقل مما أعلنت عنه “أبل”.

كما ادعى أصحاب الدعوى القضائية ضد “أبل”، أن الشركة الأمريكية استخدمت صوراً تسويقية مضللة في ترويجها لهواتف “آيفون” الجديدة؛ حتى لا تُظهر النتوء الخاص بالشاشة اللمسية في الصور التسويقية.

يُذكر أن مجلة “فوربس” الأمريكية نشرت تقريراً سابقاً تحدثت فيه عن أزمة خطيرة تواجهها “أبل”، بسبب ضعف المبيعات الخاصة بهواتفها “آيفون”؛ مما دفعها إلى عرض حوافز نقدية جديدة لشرائها.

وفي محاولة لتدارك الأمر، عرضت “أبل” حوافز نقدية تصل إلى 100 دولار أمريكي في حالة قرر أي صاحب “آيفون” ترقية هاتفه إلى النسخة الأحدث.

كما عرضت “أبل” أيضاً قسائم تصل إلى 50 دولاراً أمريكياً إضافية، في حالة قرر أي مستخدم شراء أي هاتف من الجيل القديم لهواتف “آيفون”.

كما قررت “أبل” أيضاً الاعتراف بعيوب الصناعة في بعض هواتفها “آيفون X”، وما هو أحدث، واستدعت حتى الآن هواتف من 4 أجيال من آخر 5 أجيال أطلقتها “أبل”.