شكرا لقرائتكم خبر عن قصر العمل في المدينة المنورة علي 41 مهنة والان مع التفاصيل

أقَرّ وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قصر العمل في 41 نشاطا ومهنة في القطاع السياحي والقطاع غير الربحي والأسواق المغلقة، بمنطقة المدينة المنورة على السعوديين والسعوديات.

ويأتي قرار التوطين بناء على مذكرة التفاهم المبرمة بين إمارة منطقة المدينة المنورة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ المبنية على قرار رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير سعود بن خالد الفيصل رئيس اللجنة التنفيذية للتوطين، والتي أعلنت في حينها حول توطين بعض الأنشطة والمهن في المنطقة.

وأكدت الوزارة أن المهن والأنشطة شملت المراكز والأسواق التجارية المغلقة والمولات، وموظفي الجمعيات الأهلية، والوظائف الفندقية والسياحية الموطنة، وسائق سيارة خفيف، متلقي الطلبات، موظف أمن وسلامة، موظف خدمة طعام، موظف سنترال، كاتب إدخال بيانات، كاتب إداري، سكرتير، مشرف خدمات عامة، مشرف خدمة الغرف، مشرف الصيانة، مشرف التسويق والمبيعات، مشرف الأمن والسلامة، المشرف المناوب.

كما تضمنت مهن مشرف البرامج السياحية، مشرف المكاتب الأمامية، مشرف موظفي السنترال، مشرف عمال، مدير الأمن والسلامة، المدير المناوب، مدير الصيانة، مدير خدمة الغرف، مدير خدمة العملاء، مدير إداري، مندوب التسويق والمبيعات، مدير البرامج السياحية، مدير المكاتب الأمامية، مدير علاقات الموظفين، مدير الموارد البشرية، مندوب مشتريات، مندوب مبيعات، فني سلامة وصحة مهنية، محاسب، أخصائي موارد بشرية، مندوب تسويق، أخصائي تنسيق مناسبات وفعاليات، مندوب حجز تذاكر، أخصائي تنظيم برامج سياحية.

وشددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على الالتزام بقرارات التأنيث فيما يخص الأنشطة والمحلات والمهن التي صدرت قرارات بتأنيثها، مع الالتزام بشروط عمل المرأة عند تشغيلها، وكذلك الأنشطة والمهن التي سبق أن صدرت قرارات وزارية بتوطينها.

وحددت الوزارة موعدا لتوطين المراكز والأسواق التجارية المغلقة والمولات، وموظفي الجمعيات الأهلية؛ وفقا لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية اعتبارا من 1/ 8/ 1440هـ (6 أبريل 2019)، والوظائف الفندقية السياحية المُوَطّنة اعتبارا من 6/ 10/ 1440هـ (4 يونيو 2019).

كما أكدت الوزارة تطبيق عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين أو المقصورة على السعوديات، الواردة بجدول المخالفات والعقوبات، مشيدة بالجهود التي تقوم بها المنشآت لتطبيق قرارات التوطين بالمنطقة