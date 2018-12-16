شكرا لقرائتكم خبر عن شركات الاتصالات تتوصل لاتفاق بشأن الرسوم الحكومية السنوية والان مع التفاصيل

أعلنت شركات الاتصالات السعودية الثلاثة "اتحاد اتصالات (موبايلي)" و"زين السعودية" و"الاتصالات السعودية"، الأحد، التوصل إلى اتفاق مع الجهات الحكومية (وزارتي المالية والاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات)، لتوحيد آلية احتساب المقابل المالي السنوي نظير تقديم الخدمة تجاريا، فضلا عن تسوية المبالغ المختلف عليها بين الشركات وهيئة الاتصالات.

وقالت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، في بيان نشر على موقع البورصة السعودية "تداول" أن الاتفاق يسوي جميع الخلافات السابقة المتعلقة بالرسوم الحكومية حتى نهاية عام 2017، وتحديد آلية جديدة لاحتساب المقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجاريا والمقابل المالي الخاص بالتراخيص ابتداء من عام 2018، كما يحدد إطارا استثماريا جديدا يشجعها على تطوير بنيتها التحتية للاتصالات لتحسين جودة التكنولوجيات الحالية ونشر التقنيات الجديدة.

وبحسب بيان الشركة، تعتمد الآلية الجديدة لاحتساب الرسوم الحكومية السنوية والتي سيتم تطبيقها بداية من 2018 على احتساب المقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجاريا كنسبة 10٪ من صافي الإيرادات السنوية للاتصالات، والمقابل المالي الخاص بالتراخيص كنسبة 1% من صافي الإيرادات السنوية للاتصالات.

وأوضحت أن الإطار الاستثماري الجديد، الذي يغطي فترة 3 سنوات بداية من 2018، يضمن التحسين المستمر لجودة شبكتها الثابتة والمتنقلة من خلال تحقيق مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية المتفق عليها سلفًا والاستثمار في نشر تقنيات جديدة مثل تقنيات الجيل الخامس.

وأشارت الشركة إلى أن الأثر المالي المتوقع لاحتساب المقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجاريا ابتداء من 1 يناير 2018 إلى 30 سبتمبر 2018 سينخفض بواقع 220 مليون ريال، وسينعكس هذا التعديل على النتائج المالية القادمة، متوقعة أثراً مالياً إيجابياً مستقبلياً من تخفيض المقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجاريا، والذي سيظهر في النتائج المالية المستقبلية للشركة.

وأوضحت أن الاتفاقية تضمنت تعديل آلية احتساب المقابل المالي نظير تقديم الخدمات تجارياً اعتباراً من 1 يناير 2018 لتصبح 10% من صافي إيرادات خدمات الاتصالات لدى الشركة عوضاً عن آلية الاحتساب الحالية (البالغة 15% من صافي إيرادات خدمات الهاتف الجوال و10% من صافي إيرادات خدمات الهاتف الثابت و8% من صافي إيرادات خدمات المعطيات.

يذكر أن المملكة وضعت أهدافا محددة لتعزيز انتشار الإنترنت فائقة السرعة في إطار خطة "رؤية 2030" لتطوير الاقتصاد، تشمل تجاوز التغطية نسبة 90% من المنازل في المدن ذات الكثافة السكانية العالية و66% في المناطق الحضرية الأخرى.