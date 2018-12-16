شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط وافِدَيْن يدّعيان العلاج بالطب البديل في حائل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية من ضبط وافِدَيْن يدّعيان العلاج بالطب البديل بدون ترخيص في منطقة حائل.

وأوضحت وزارة الصحة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الوافدان يروجان لنفسهما في برامج التواصل الاجتماعي وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وناشدت الصحة الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات بالاتصال على 937.