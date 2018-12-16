رئيس وزراء الجزائر الأسبق: أقف بجانب الشعب الإيراني المظلوم

قال سيد أحمد غزالي، رئيس وزراء الجزائر الأسبق، إنه يقف بجانب الشعب الإيراني ضد السياسات القمعية لنظام طهران.

وأشار غزالي في كلمته أمام مؤتمر الجاليات الإيرانية المنعقد في باريس، السبت، إلى أنه دائما ما يقف بجانب الشعوب التي تعاني من الظلم، وهو حال شعب إيران الآن.

وقال :" حينما نحارب النهج الإيراني فنحن نحيي كفاح الشعوب نحو الحرية والكرامة".

ووجه رئيس وزراء الجزائر السابق التحية إلى مريم رجوي زعيمة المقاومة الإيرانية، وذلك على جهودها الساعية إلى إنهاء حالة الظلم والقمع التي يتعرض لها الإيرانيون.

وكان المشاركون في مؤتمر الجاليات الإيرانية بباريس، طالبوا بوضع حد لإرهاب إيران، وخضوع نظام طهران للعدالة الدولية، ورفعوا لافتات تدعم الانتفاضة الشعبية، وتطالب بمواجهة إرهاب نظام إيران، ومحاسبته دوليا.

