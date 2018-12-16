المشاركون في مؤتمر باريس يطالبون بوضع حد لإرهاب إيران

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - المشاركون في المؤتمر يطالبون بمحاكمة نظام طهران
طالب المشاركون في مؤتمر الجاليات الإيرانية، المنعقد في باريس، بوضع حد لإرهاب إيران وخضوع نظام طهران للعدالة الدولية.
ورفع المشاركون في المؤتمر لافتات تدعم الانتفاضة الشعبية، وتطالب بمواجهة إرهاب نظام إيران ومحاسبته دولياً.
وبدأت، السبت، فعاليات مؤتمر الجاليات الإيرانية في العاصمة الفرنسية باريس، الذي يشارك فيه الإيرانيون المقيمون في الخارج بالبلدان الأوروبية والولايات المتحدة وكندا وأستراليا.
ويركز المؤتمر على إدانة المخططات الإرهابية التي دبرها نظام ولاية الفقيه الإيراني، خلال عام 2018، خاصة ضد المعارضة الإيرانية في الخارج، وتأكيد إصرارها على التخلص من نظام طهران.
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