أمريكي يتهم طليقته بالإنضمام إلي داعش للتخلص من النفقة

لجأ رجل خمسيني إلى حيلة شيطانية للتخلص من المستحقات المالية لطليقته، وإجبارها على إسقاط القضايا المرفوعة ضده وذلك بعد أن تواطأ مع أحد المخبرين لتلفيق تهمة الإرهاب لها ، إلا أنه وقع في شر أعماله .

ووفقاً لصحيفة "ذي كابيتال"، أقرّ "خليل أحمد " صاحب مطعم في ولاية ميريلاند الأمريكية بفعلته.

وورد في وثائق محكمة اتحادية أن أحمد كان يواجه أزمة مالية و يشعر بالقلق إزاء التأثير المالي لاتفاق الطلاق.

ورغم تفكيره في قتل زوجته إلا أنه استقر على دفع مبلغ من المال لمخبر كي يلفق لها تهمة الإرهاب عن طريق سترة مفخخة وسلاح ناري وزجاجات كحول للإيهام بعمل إرهابي في مطعمه.

كما حاول أن يجمع مبلغ بولصة تأمين على المطعم الباكستاني "الله رخا" ويعني "حماه الله" ، إلا أن خطته باءت بالفشل بعدما كشفت عنها السلطات ويواجه السجن لمدة 5 أعوام .