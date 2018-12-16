شكرا لقرائتكم وزيرة بريطانية تخشى مأزقاً لـ «بريكزيت» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - «الحياة» | منذ 16 ساعة في 16 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 15 ديسمبر 2018 / 22:02

حذرت وزيرة العمل البريطانية آمبر راد من أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت) يواجه مأزقاً، وحضّت كل الأحزاب على التوصل الى «توافق» حول اتفاق «الطلاق»، لتجنّب انسحاب مدمّر «من دون اتفاق»، فيما أعرب وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت عن ثقته بتقديم الاتحاد تنازلات في هذا الصدد.



جاء ذلك بعد رفض التكتل منح رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ضمانات إضافية في مسألة الحدود الإرلندية. وأرجأت ماي الأسبوع الماضي تصويتاً على الاتفاق في مجلس العموم (البرلمان)، بعدما أيقنت بأن النواب سيرفضونه، نتيحة قلق من تضمّنه «شبكة أمان» للحدود الإرلندية، يعتبر بعضهم أنها قد تلزم بريطانيا بقواعد الاتحاد إلى موعد غير محدد.

وكتبت راد في صحيفة «ديلي ميل»: «يواجه بريكزيت خطر جمود، وهذا أمر يجب أن يقلقنا جميعاً». ونبّهت الى أن «البلاد ستواجه مشكلة خطرة»، إذا رفض النواب الاتفاق الذي توصّلت إليه ماي مع الاتحاد في شأن «الطلاق»، ولم يطرحوا بديلاً. وتابعت أن الاتفاق قد يُقرّ «إذا قرر الساسة سلوك طريق مختلف، وإذا عمد ائتلاف ممّن يريدون الأفضل للبلاد، الى خوض جدل أقلّ والسعي أكثر الى تحقيق تسوية». وزادت: «على رئيسة الوزراء أن تقنع النواب المحافظين وغير المحافظين (العمال)، بدعم مشروعها والتخلّي عن الغضب والاتهامات المتبادلة».

أما هانت فقال: «عندما تهدأ الأمور، ستكون الطريقة الوحيدة لتمريره في مجلس العموم، هي أن تكون لدينا نسخة معدلة من الاتفاق الذي تفاوضت عليه الحكومة». ورجّح أن يقدّم الاتحاد الأوروبي تنازلات، لتجنّب خروج بريطانيا من دون اتفاق، وهذا سيناريو يعتبر الجانبان أنه سيسبّب ضرراً كبيراً لقطاع الأعمال والاقتصاد.

وأضاف: «لا يمكن أن يكون الاتحاد واثقاً من أنه إذا اختار عدم إبداء تعاون ومرونة، لن ينتهي بنا المطاف من دون اتفاق. لا يمكننا في هذه المفاوضات إبعاد خيار الخروج من دون اتفاق. لا أعتقد أن في إمكان الاتحاد أن يكون واثقاً إلى حد كبير من أن الحال لن ينتهي بنا من دون اتفاق، إذا لم نجد حلاً لذلك».

وعارضت راد «بريكزيت» عام 2016، وأورت صحيفة «ذي تايمز» أنها ضمن 5 وزراء ناقشوا فكرة تنظيم استفتاء ثانٍ، في حال فشلت ماي في تمرير الاتفاق في البرلمان.

وتضاربت المواقف في حزب المحافظين الحاكم، إذ فيما اعتبر وزراء ونواب أن في إمكان ماي تمرير اتفاقها مع بروكسيل في البرلمان، دعاها آخرون إلى حوار مع حزب العمال المعارض، لتجنّب الخسارة وطرح الثقة بحكومتها.

واعتبر رئيس الحزب جيريمي كوربن أن الاتفاق «وُلد ميتاً، وفشلت (ماي) في تغيير» أي فقرة منه. وقال أحد وزراء حكومة الظلّ إن الحزب يقترب من طرح الثقة بالحكومة في البرلمان، واستدرك: «نراقب موقف الحزب الوحدوي الإرلندي بعيون صقر، لنعرف هل سيصوّت ضدها». معلوم أن هذا الحزب يؤمّن لرئيسة الوزراء غالبية ضئيلة في البرلمان.

ويخشى حلفاء لماي أن يقف متمردون في حزبها، من اليمين المتطرف، إلى جانب العمال، أملاً بأن تؤدي إطاحتها إلى إيصال شخص أكثر تطرفاً ومناهضة للاتحاد الأوروبي، إلى رئاسة الوزراء.

ولم تستبعد ماي «الحصول على مزيد من التوضيحات والمناقشات، بعد النتائج التي توصل إليها المجلس (الأوروبي)» في بروكسيل. وأضافت: «هناك عمل يجب إنجازه. سنجري محادثات في الأيام المقبلة، حول كيفية الحصول على مزيد من الضمانات يطلبها البرلمان، كي يتسنّى له إقرار الاتفاق».