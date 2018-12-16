شكرا لقرائتكم أنقرة تحض بغداد على التعاون في التصدي لـ"العمال الكردستاني" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أنقرة - أ ف ب | منذ 21 ساعة في 15 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 15 ديسمبر 2018 / 20:14

دعت تركيا السلطات العراقية اليوم الى دعم قتالها ضد متمردي "حزب العمال الكردستاني"، مشيرة إلى حقها في الدفاع المشروع عن النفس للتدخل في العراق.



وقال الناطق باسم وزارة الخارجية التركية هامي أكسوي في بيان إن "تركيا تتحمل كل مسؤولياتها في محاربة الارهاب. وبذلك تقدم دعمها للعراق، ونتوقع من العراق التفهم ذاته وتعاوناً ملموساً". وأضاف: "إذا لم تتخذ المؤسسات العراقية بالخطوات اللازمة من أجل التصدي للارهاب، ستستند قواتنا المسلحة إلى حقنا المشروع في الدفاع عن النفس للرد على الهجمات التي يشنها على بلادنا حزب العمال الكردستاني من العراق".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية أخيراً شنّ غارات جوية على أهداف لـ"حزب العمال الكردستاني" في منطقتي سنجار وجبل كراجاك في شمال العراق، أصابت أنفاقاً وملاجئ.

وشدد أكسوي على أن "الأنشطة التي يقوم بها في العراق حزب العمال الكردستاني، أصبحت مسألة أمن قومي بالنسبة الى تركيا"، واعداً باستمرار العمليات في العراق طالما بقي فيه "حزب العمال الكردستاني".

وأتت التصريحات وغارات يوم الخميس، بعدما هدد أردوغان بشنّ هجوم جديد في سورية "في الايام المقبلة"، على وحدات حماية الشعب التي تعتبرها أنقرة امتداداً في سورية لـ"حزب العمال الكردستاني"، لكنها متحالفة مع واشنطن في التصدي لتنظيم "داعش".

إلى ذلك أعلنت وزارة الخارجية العراقية في بيان أنها استدعت السفير التركي في بغداد وسلمته رسالة احتجاج في شأن "خروقات جوية متكررة" للمجال الجوي. وأكد أن "الضربات الجوية التركية تعد انتهاكاً لسيادة العراق وسلامة أمنه ومواطنيه وعملاً مرفوضاً على الصُعد كافة". وأضاف البيان: "الوزارة تستنكر ما قامت به الطائرات التركية من خرق للأجواء العراقية واستهداف للعديد من المواقع في شمال العراق، التي أوقعت خسائر في الأرواح والممتلكات".