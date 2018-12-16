شكرا لقرائتكم أحمد الحريري في استقبال السفير البابوي: نأمل تشكيل الحكومة قبل رأس السنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 23 ساعة في 15 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 15 ديسمبر 2018 / 19:38

أمل الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري في أن يتم "تشكيل الحكومة قبل رأس السنة"، داعيا الى "عدم الاصغاء للأصوات العالية، وفتح الأبواب للوصول إلى حكومة في نهاية المطاف، تضم فريق عمل متجانسا، يؤمن استفادة لبنان من مشاريع "سيدر".



مثل أحمد الحريري النائب بهية الحريري، في استقبال السفير البابوي في لبنان المونسنيور جيوزيبي سبيتاري، خلال زيارته لقضاء جزين، والتي تخللها رعاية اضاءة شجرة الميلاد في ساحة بلدة لبعا، ووضع حجر الاساس لـ"بيت الضيعة"، وتفقد "بيت جورجيت وحنا رومانوس" للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الذي تديره رابطة "كاريتاس"، في حضور النائبين زياد اسود وسليم خوري، مطران صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك ايلي بشارة الحداد، مطران صيدا وبيت الدين للطائفة المارونية مارون العمار، وقيادات روحية، أمنية، حزبية وبلدية. مثل أحمد الحريري النائب بهية الحريري، في استقبال السفير البابوي في لبنان المونسنيور جيوزيبي سبيتاري، خلال زيارته لقضاء جزين، والتي تخللها رعاية اضاءة شجرة الميلاد في ساحة بلدة لبعا، ووضع حجر الاساس لـ"بيت الضيعة"، وتفقد "بيت جورجيت وحنا رومانوس" للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الذي تديره رابطة "كاريتاس"، في حضور النائبين زياد اسود وسليم خوري، مطران صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك ايلي بشارة الحداد، مطران صيدا وبيت الدين للطائفة المارونية مارون العمار، وقيادات روحية، أمنية، حزبية وبلدية. وعايد الحريري، خلال الزيارة، أهالي قضاء جزين بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، وقال: "نحن واياهم واحد ولا شيء يفرقنا، مهما علت الأصوات في السياسة، وأهالي جزين لهم علينا الكثير، وسنبقى معهم كما كانوا معنا". وأمل في "أن يزور الحبر الأعظم البابا فرنسيس، لبنان قريبا"، مستعيدا محطات اللقاء به في روما، مع الوفد اللبناني الذي زارها اخيرا، بدعوة من المؤسسة المارونية للانتشار.



شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الحريري في استقبال السفير البابوي:

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