عملية جراحية ناجحة الفنانة “رماز ميرغني”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

خضعت الفنانة الشابة (رماز ميرغني) لعملية جراحية دقيقة في يدها اليمنى مساء (الأربعاء) الماضي بمستشفى الأطباء بالخرطوم حسب صحيفة المجهر، وطمأن الأطباء (رماز) وعائلتها وجمهورها على نجاح العملية، واعتبروا أنها عملية ناجحة بنسبة كبيرة، عاقدين الآمال على أن يمن عليها المولى بالشفاء التام.

يذكر أن “رماز” تعرضت لحادث سقوط المرايا عليها قبل بضعة أشهر، ما أدى إلى فقدها للإحساس بيدها اليمنى واليسرى، ولكن مع العلاج عادت اليد اليسرى إلى حالتها الأولى، فيما لا زالت تواصل العلاج في اليد الأخرى وهي التي أجريت فيها العملية الأخيرة.