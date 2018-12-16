الاتفاق على زيادة للاجور تتراوح من 500الى2500

شهاب محمد - الخرطوم - العملة

الخليج 365 :

عقد رئيس مجلس الوزراء القومي الأستاذ معتز موسي اليوم إجتماعا مع المكتب التنفيذي لإتحاد عام نقابات عمال السودان وذلك بحضور وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي حيث تطرق الإجتماع لموازنة الدولة للعام 2019 وقضية زيادة الأجور.

وأوضح المهندس يوسف عبدالكريم رئيس اتحاد عام نقابات عمال السودان في تصريحات صحفية أنه تم الاتفاق على زيادة الأجور بواقع 500 جنيه لأقل درجة في الهيكل الراتبي لتتدرج حتي المجموعة الأولي لتصل لـ 2500 جنيه مبينا أنه تم أيضا زيادة 500 جنيه لفئة المعاشيين.

وأشار المهندس يوسف للدور الاجتماعي للاتحاد في مقابلة تكاليف المعيشة من خلال أسواق البيع المخفض في كل ولايات السودان ومحلياته منوها لتجربة الإتحاد في محفظة قوت العاملين مبينا أنه تم خلال عام 2018م توزيع أربعة من السلات الأساسية لكل العاملين مؤكدا استمرار الإتحاد في دعم العاملين بالدولة.

وقال إن الإتحاد سيعمل عبر الشركة العمالية للتمويل الأصغر في تمليك كل عمال السودان مشاريع إنتاجية حتي تحقق لهم مداخيل إضافية.

وأوضح رئيس اتحاد نقابات عمال السودان أن الاجتماع ناقش قضايا استحقاقات وحقوق العاملين الذين فقدوا وظائفهم في مؤسساتهم مثل الخطوط الجوية السودانية وكل الذين لديهم استحقاقات او متاخرات مبينا أن رئيس مجلس الوزراء وجه بأن تدفع لهم حقوقهم فوراً .