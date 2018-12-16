مدرب الأفريقي: هدفنا الانتصار على الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الكاف

الخليج 365 :

أكد المدير الفني للأفريقي التونسي، شهاب الليلي، أن التأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، يعد هدفا بارزا لفريقه ويستضيف فريق الأفريقي، نظيره الهلال السوداني، مساء اليوم الأحد، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من المسابقة وقال الليلي، في المؤتمر الصحفي نسعى لتخطي عقبة الهلال للتأهل لدور المجموعات، الذي لم نتأهل له منذ مدة طويلة، وأضاف كما أننا نسعى لتشريف فريق باب الجديد في هذه المسابقة الأفريقية، والدفاع عن سمعته على المستوى القاري، وهذه العوامل تشكل حافزا لنا لإدراك الهدف المنشود، وواصل الليلي حين يكون الفريق يلعب على عديد المستويات، لا بد أن يكون جاهزا لذلك، ويتهيأ للظروف غير المعلنة، ويعرف كيف يتعامل معها للحفاظ على مستواه .