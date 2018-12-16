يوسف علي عبد الكريم: لن نقف متفرّجين على مشكلات العمال .. ونمارس الضغط على الحكومة ولكن …!!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

زيادة المرتبات ستكون جزءاً من الموازنة المقبلة

لن نقف متفرّجين على مشكلات العمال .. ونمارس الضغط على الحكومة ولكن …!!

اقترحنا ألفي جنيه كحد أدنى للأجور بموازنة 2019م

الحد الأدنى للأجر الحالي 425 جنيهاً متضمناً منحة الرئيس

آخر زيادة للحد الأدنى للأجور كانت في 2013م

التضخم في عدم تغطية الزيادة لتكلفة المعيشة

دراسة حدّدت تكلفة الحد الأدنى للمعيشة 8.992 جنيهاً لأسرة من 6 أفراد

نُطالب بصرافات آلية متحركة بمواقع العمل

حوار: مروة كمال

أقر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، المهندس يوسف علي عبد الكريم بوجود مشكلة كبيرة تواجه العامل في الحصول على أجره بسبب شح السيولة في البنوك، ودعا البنوك لتغذية صرافات آلية متحركة في مواقع العمل، حتى يتمكن العامل من الحصول على راتبه، مشيراً إلى أن آخر زيادة تمت في الأجر فى العام 2013م لم تكن زيادة في الأجور، ولكن كانت محاولة لإزالة المفارقات، مؤكداً آن آخر زيادة كانت في البدلات في نوفمبر 2016م استهدفت رفع العلاوات للمعلمين والمهن الصحية والخدمات، وتم إدخال هذه الزيادات لبقية القطاعات الأخرى التي لم تكن في السابق تتمتع بعلاوات أساسية.

وكشف عن وضع دراسة مشتركة لتكلفة المعيشة باشتراك ثلاثة ممثلين “اتحاد العمال، المجلس الأعلى للأجور، وزارة المالية” في العام الحالي، وتم تحديد تكلفة الحد الأدنى للمعيشة بواقع 8992 جنيهاً لأسرة مكونة من 6 أفراد، مبيناً أن المجلس الأعلى للأجور حدّد الحد الأدنى للأجور بواقع 2 ألف و19 جنيهاً بموازنة العام المقبل، إلا أنه قال إنه لم يتم الاتفاق على رقم محدد إلى الآن.

ـ كم يبلغ الحد الأدنى للأجور حالياً؟

حالياً يبلغ الحد الأدنى لأجر العامل 425 جنيهاً، فالحد الأدنى يصدر بقرار من رئاسة الجمهورية ويطبق على جميع العاملين في القطاع العام، وكذلك القطاع الخاص، فالاتحاد عقب إصداره قرار الحد الأدنى للأجور يعقد اجتماعات مع أصحاب العمل لجهة أن الحد الأدنى في القطاع الخاص أعلى منه في القطاع العام، ونهدف من ذلك التشاور لتوسيع الاتفاق في مجال البدلات والعلاوات.

ـ هل منحة الرئيس تُضمّن في الحد الأدنى؟

منحة الرئيس كانت في السابق خارج الحد الأدنى لكن حاليا تم إدراجها داخل الأجر.

ـ متي كانت آخر زيادة للأجور؟

آخر زيادة تمت في الأجر لم تكن زيادة في الأجور، ولكن كانت محاولة لإزالة المفارقات، ولكن آخر زيادة للحد الأدنى للأجور كانت في 2013م، أما البدلات فقد زيدت في نوفمبر 2016م، استهدفت رفع العلاوات للمعلمين والمهن الصحية وإدارة الخدمات، وهنالك خدمات بدلات تتحصل عليها المؤسسات والهيئات، بالتالي تم إدخال هذه الزيادات لبقية القطاعات الأخرى التي لم تكن في السابق تتمتع بعلاوات أساسية، فالمعلمون كانوا أكبر شريحة، متمثلة في بدل وجبة وبدل لبس ومنحة العيدين شهر في عيد الفطر وشهران في عيد الأضحى، وأيضا تمت زيادة طبيعة العمل إلى 35% بدلاً من 15%، وأعتقد أنها زيادة كبيرة جدًا، بيد أن زيادة التضخم جعل من الزيادة غير قادرة على تغطية تكلفة المعيشة.

ـ كم كانت نسبة الزيادة؟

تصل إلى 100% لشرائح المعلمين، فالزيادة تختلف من قطاع لآخر، فكانت بدل الوجبة 220 جنيهاً في الشهر وبدل اللبس شهرين في عيد الأضحى وشهر في عيد الفطر، أي إجمالي الزيادة خمسة شهور بالإضافة لطبيعة العمل تقارب الـ100%.

ـ منذ العام 2013م، لم تتم زيادة الحد الأدنى للأجور حتى تاريخه إلى ماذا تعزو ذلك؟

الزيادة التي تمت في 2016م زيادة كبيرة في البدلات لجميع القطاعات، والمطالبات كانت مستمرة وموجودة كل سنة، فالحد الأدنى للأجور خلاف الزيادات في العلاوات والبدلات التي تمت، وحالياً تمضي المناقشات للزيادة، ولكن العام الحالي شهد وضعاً اقتصادياً صعباً جداً، صاحبته إجراءات اقتصادية جديدة، وأيضا لم تستطع الحكومة التحكم في سعر الدولار، وارتفاع معدلات التضخم، فحقيقة كانت هنالك مشكلة اقتصادية بدأت واضحة جداً منذ أواخر العام 2017م، وحتى العام الحالي تمثلت في عدم استقرار سعر العملة والأرقام الكبيرة لمعدلات التضخم، مما أثر تاثير كبيراً جداً على الأسعار بالأسواق وعلى العاملين.

ـ هنالك دراسة تم وضعها لتكلفة المعيشة في السودان، ما هو الرقم الذي توصلت إليه في تلك الدراسة؟

نعم، تم وضع دراسة مشتركة لتكلفة المعيشة بإشراك ” اتحاد العمال، المجلس الأعلى للأجور، المالية”، وتم تحديد تكلفة الحد الأدنى للمعيشة بواقع 8.992 جنيها لأسرة مكونة من 6 أفراد، لكن المجلس الأعلى للأجور أيضًا حدد الحد الأدني للأجور يفترض أن يرتفع 2 ألف و19 جنيهاً بموازنة 2019م، وحتى الآن المناقشات تمضي، ولم نتفق على رقم محدد مع وزارة المالية.

ـ هل القطاع الخاص ضمن هذه الزيادة؟

عند اكتمال الاتفاق مع الحكومة عبر وزارة المالية، يتم مخاطبة القطاع الخاص والدخول معهم في مشاورات لزيادة الحد الأدنى والبدلات بالنسبة للعامل في القطاع الخاص، وعندما تمت الزيادة في البدلات والعلاوات في 2016 للقطاع العام، تمت مخاطبة اتحاد أصحاب العمل بزيادة 300 جنيه لجميع العاملين بالقطاع، وقد تم ذلك في الشركة العمالية للتمويل الأصغر التي تشمل جميع العاملين في الحقل الصحفي، ويفضل أن يكونوا في شكل مجموعات.

ـ هنالك أرقام أخرى مقترحة غير الذي تم تحديده من قبل المجلس الأعلى للأجور؟

نعم، هنالك أرقام مقترحة في البرنامج الخماسي، فيه رقم مقترح لعام 2019م بجانب رقم المجلس الأعلى للأجور.

ـ توقعاتكم على أي من الأرقام المقترحة تتم الموافقة عليها؟

الاتحاد يطالب بزيادة أكبر والمناقشات مستمرة، وهنالك قبول كبير جدًا من قبل وزارة المالية وسوف تكون هنالك زيادة في الأجور في العام 2019م، ولكن إلى الآن لم نتفق على الرقم.

ــ في ظل الراهن الاقتصادي أي زيادة سوف يبتلعها السوق؟

على وزارة المالية أن تحاول بقدر الإمكان العمل على ضبط معدلات التضخم واستقرار سعر النقد الأجنبي، مع زيادة الأجور، وهذه هي الأساسيات التي يطلبها العمال من الوزارة، وهذا مهم جداً وأحد المناقشات الأساسية مع الوزراة لا بد من تحقيق ذلك، وفي حال لم يتم ذلك وتركت المسألة منفلتة كانفلات التضخم وفقدان قيمة الجنيه تصبح الزيادة ليس لها أي أثر، ولضمان زيادة أجر حقيقي وفعال، يجب على وزارة المالية ضبط التضحم وسعر العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.

ــ وفي حال لم يحدث ذلك؟

حقيقة دور الاتحاد ونقاباته يعمل على احتياطات مستمرة على مدار السنة وبرامجه لم تتوقف يوماً، ففي العام الحالي تم توزيع أربع سلات للعاملين، تحتوي كل سلة على سلع أساسية، فآخر سلة تم توزيعها في شهر نوفمبر الماضي بها سلع أساسية متمثلة في جوال سكر زنة 50 كيلو وجوال دقيق 25 كيلو، وجركانة زيت 18 رطلاً،و4 كيلو عدس، و2 كيلو أرز، و2 رطل شاي،2 كيلو وربع لبن بدرة، فأي عامل ذهب للمخبز ولم يتمكن من الحصول على الخبز بسبب الصفوف الطويلة أو انعدام الخبز يستطيع أن يصنع في منزله البدائل البلدية للخبز.

فالاتحاد ونقاباته لا يتفرجون على مشكلات العمال، وإنما يواجهون هذه المشكلات وتتم معالجتها عبر الضغط على الحكومة لعمل كنترول لمعدل التضخم ومساعدتهم لاستقرار سعر العملة، وأيضاً الضغط على الحكومة لزيادة المرتبات.

ويقوم الاتحاد بتمويل جميع العمال في ولايات السودان المختلفة لمن يرغب منهم في الزراعة في كافة المحاصيل أو الجانب الحيواني، ففي ولاية الخرطوم تم التمويل في قطاع النقل في “التكتك والركشة”، وتم تمويل مجموعات كبيرة جداً وجميعها مشاريع ناجحة.

ـ هل هنالك جهات أخرى تشارك في أمر زيادة الأجور؟

المجلس الأعلى للأجور مجلس استشاري وهو جهه فنية لوزارة المالية تقوم على أمر تقديم دراسة ومقترحات، لكن من يحدد الأجور وزارة المالية واتحاد العمال الذي يدير الحوار والمناقشة مع الوزارة.

ـ هل لا زالت متأخرات الأجور السابقة موجودة؟

أصبحت المتأخرات في ولايات محدودةن وبأرقام غير كبيرة، وهذه تتم مع اتحاد الولاية والولاة لبرمجتها ودفع المتأخرات، لكن الحمد لله ملف المتأخرات تم المضي فيه بنسبة كبيرة جداً في الفترات الماضية.

ــ إذا تمت زيادة في الأجور ألا تعتقد أن ذلك يزيد من عجز الموازنة؟

عندما تتم زيادة الأجور تسبقها مناقشات كيفية تغطية مواردها، وتبقى جزءاً من الموازنة، وأصلاً موازنات السودان في جميع السنوات الماضية تعاني من العجز في التنمية أو الأجور، وفي خاتمة المطاف يكون هنالك رقم في الموازنة ضمن المنصرفات يقابله رقم في الإيرادات والبحث عن إيرادات لتغطية الزيادات المتفق عليها في الأجور.

ـ حالياً هنالك تخوف من العمال في ظل وضع اقتصادي صعب ما هي برامج الاتحاد في إزالة هذه التخوفات؟

نعم، حقيقة هنالك كثير من المواطنين يعتقدون أن 2019 ستكون أسوأ من العام الحالي، لكن في الاتحاد هنالك تفاؤل كبير جداً بأن يكون العام القادم أفضل من الحالي، وتم الاتفاق مع رئيس الوزراء، وزير المالية، بتمويل مشاريع النقابات عبر الاتحاد العام لنقابات عمال السودان أو الشركات العمالية الاقتصادية لمنحها تمويلاً ميسراً عبر توجيهات منه، فمشكلة الاتحاد التمويل الميسر، وعند الحصول عليه سوف يتم تنفيذ أعمال كبيرة.

ـ هذه برامج بعيدة الأثر للعامل هل هنالك تدخلات مباشرة للاتحاد لحل مشكلات العمال؟

توجد محفظة قوت العاملين القومية والتي تنفذ كل ثلاثة شهور سلة غذائية للعامل بأقساط لمدة عشرة شهور، وأيضاً أسواق البيع المخفض عبر الدفع الإلكتروني في كل الولايات، وهذه مسؤولية مجتمعية استهدفت العاملين والمواطنين على حد سواء، فالاتحاد يتدخل تدخلاً مباشراً في مسألة السلع في أي وقت، وفي أي ولاية من ولايات السودان تطلب سلع أساسية يتم توفيرها لها بأقساط مريحة لمدة عشرة شهور.

ـ الأقساط المتعددة باتت تشكل عبئاً على العامل؟

هذا صحيح، فالمرتب ضعيف، والعبء كبير، ولكن أفضل للعامل أن يأخذها مواد عينية بدلاً من الكاش الذي لا يستطيع أن يشتري به شيئاً، ونحن نفضل ذلك للعامل حتى ولو أصبح المرتب صفرياً، فالأفضل أن يأخذها مواد عينية.

ـ العامل يعاني في الحصول على راتبه من الصراف، وسط مطالبات بعودة صرف المرتب عبر إدارة الحسابات في مؤسسته؟

هنالك مشكلة كبيرة جداً يواجهها العامل في مسألة الكاش والنقدية، فالعامل مرتبه ألف أو ألف ونصف، ولا يستطيع أن يصرف منه 200 جنيه عبر الصراف الآلي، لكن كثير من مواقع الاتحاد عملت معالجة للمشكلة مع البنوك التي لديهم مرتبات فيها عبر تغذية الصرافات المتحركة في مواقع العمل خاصة بالعامل، ومن المفترض على أي بنك لديه مرتبات عاملين أن يحرك صرافات آلية متحركة لمواقع العمل.

ـ دور الشركة العمالية ومجهوداتها في تخفيف أعباء المعيشة على العمال؟

عمر هذه المؤسسة حاليا عام واحد، وهي من أفضل شركات التمويل الأصغر على مستوى السودان، فالغرض من إنشائها تجسير الفجوة ما بين الأجر وتكلفة المعيشة وإيجاد مداخيل إضافية للعمال بتمليك مشاريع إنتاجية لجهة أن المرتب ما عاد يساوي أي نسبة لتكلفة المعيشة. ويبلغ رأس مال الشركة مائة مليون جنيه، وتبلورت فكرة تأسيس الشركة العمالية للتمويل الأصغر بتوجيه النائب الأول لرئيس الجمهورية في العام 2016م كمحاولة لسد الفجوة في توفير احتياجات الطبقة العمالية، وتحسين مستوى معيشة العاملين في الدولة، وتبنى الاتحاد فكرة تأسيس جسم يعمل على تجسير الفجوة بين الدخل وأعباء المعيشة برأس مال بلغ مائة مليون جنيه. وتغطي خدمات الشركة العمالية جميع قطاعات التمويل من خلال فروعها ونوافذها بالمحليات ذات الأولوية والميزات التنافسية لضمان وصول الخدمات المالية للشرائح والفئات المستهدفة بالتمويل الأصغر في أماكن تواجدها عبر توفير المشاريع المدرة للعمال ولأسرهم وتوفير فرص للتشغيل الذاتي للشباب من أبناء العاملين، ودعم وتأهيل وتنظيم التعاونيات العمالية والدخول مع النقابات والاتحادات الولائية في مشروعات إنتاجية تعود على العمال والبلاد بقيمة اقتصادية مضافة.

الصيحة