تعليق أمريكي على "أمن المطارات" في مصر... وإجراء جديد أول يناير

وأوضح الوفد أن ما يتم من إجراءات يفوق ما هو متوقع وبشكل متميز.

© Sputnik . ahmed

وبحسب بيان لوزارة الطيران المصرية، أشاد الوفد بالجهود المصرية، عقب ختام زيارته لمطار القاهرة، والتي راجع خلالها جميع الإجراءات الأمنية المطبقة به، خاصة إجراءات الأمن على رحلات مصر للطيران المتجهة للولايات المتحدة الأمريكية.

من ناحيته أكد الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، تطبيق عدد من الإجراءات الأمنية الإضافية بمطار القاهرة، والمطارات المصرية والشركات التابعة للوزارة، وتطوير منظومة تأمين الأفراد والمنشآت والرحلات إلي أعلى مستوي، كما يتم تدريب أفراد الأمن بالشركات التابعة للوزارة بمستوى عال في جميع التخصصات الأمنية، وأن قطاعي أمن مصر للطيران ومطار القاهرة اجتازا المراجعات على الإجراءات الأمنية المطبقة في قرية البضائع ومبنى التموين، وإجراءات تأمين الركاب وأمتعتهم على الرحلات المتجهة إلى نيويورك دون أية ملاحظات.

وفي نهاية الزيارة وعقب مراجعة رحلة مصر للطيران لليوم الخامس، عقد اجتماع ختامي مع جميع الجهات الأمنية بمطار القاهرة، لعرض نتائج المراجعة، وأشاد الوفد بالمجهود المبذول من إدارة المنظمات الدولية، بقطاع أمن مصر للطيران في عودة البضائع على طائرات الركاب أول يناير 2019.

ومن جانبه أوضح روبرت ماكلولين، ملحق وزارة الأمن الداخلي ـ شمال أفريقيا والشرق الأوسط، أن هذه الزيارة إلي جمهورية مصر العربية هى رقم 25 له، وأنه يشكر جميع الحاضرين للتسهيلات التي تمت لهم أثناء الزيارة، وأنه سيتم عمل تدريب آخر على مرحلتين، استكمالا للتدريب الذي نظم في أغسطس 2018 من قبل إدارة النقل الأمريكي TSA بمطار القاهرة، بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني المصري.

وتابع أنه سيتم التنسيق مع السلطة، لعقد تدريب على التهديد الداخلي Insider Threats من قبل إدارة النقل الأمريكي TSA، كما تم العرض على بعض الدول العربية للمساعدة في إنشاء برنامج خاص بجمهورية مصر العربية في مجال أمن الطيران للتهديدات الأمنية الداخلية.