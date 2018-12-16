مقتل 7 أشخاص وإصابة 20 في انفجار سيارة مفخخة في عفرين

أنطاكيا — سبوتنيك. وقال مصدر من مستشفى عفرين المركزي لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد، "7 قتلى و20 جريحا بانفجار سيارة مفخخة استهدفت سوقا شعبيا في مدينة عفرين السورية".

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وأفاد مصدر من الفصائل المسلحة الموجودة في عفرين عن "نقل جميع المصابين للمستشفيات التركية".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن في 18 مارس/ آذار، سيطرة مسلحي "الجيش السوري الحر"، المدعوم من الجيش التركي، بشكل كامل على مركز مدينة عفرين السورية، وذلك بعد حوالي شهرين من إعلان بدء عملية "غصن الزيتون" في 20 كانون الثاني/يناير، بهدف طرد وحدات حماية الشعب الكردية التي تصنفها أنقرة منظمة إرهابية من منطقة سيطرتها في عفرين.

وكانت دمشق نددت بشدة بتصرفات تركيا في عفرين، مشيرة إلى أن هذه المنطقة هي جزء لا يتجزأ من أراضي سوريا، في حين دعت موسكو جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام السلامة الإقليمية لسوريا.