السعودية توطن وظائف تشمل 41 نشاطا ومهنة

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وأكد الوزير في بيان، أن المهن والأنشطة شملت أماكن عدة، بينها "المراكز والأسواق التجارية المغلقة والمولات، وموظفي الجمعيات الأهلية، والوظائف الفندقية والسياحية". وذلك وفقا لـ"وكالة الأنباء السعودية" الرسمية.
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ولفت البيان إلى ضرورة تطبيق عقوبات بحق المخالفين لتوطين المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات.
وأشارت الوزارة السعودية إلى أن تلك العقوبات هي الواردة بجدول المخالفات والعقوبات، مشيدة بالجهود التي تقوم بها المنشآت من تطبيق لقرارات التوطين بالمنطقة.
وحددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية مواعيد معينة لتوطين المراكز والأسواق التجارية المغلقة والمولات، وموظفي الجمعيات الأهلية؛ وفقاً لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودية.
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