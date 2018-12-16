هنية: لدينا كنز أمني لا يقدر بثمن

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وأوضح هنية، خلال كلمته اليوم الأحد، في مهرجان انطلاقة حركة حماس الـ31 "مقاومة تنتصر.. وحصار ينكسر": أن ذخر أمني وفني مهم وكبير بين أيادي مهندسي القسام، سيساهم في فهم آليات عمل هذه القوات الخاصة، التي عملت في أكثر من مكان وفي أكثر من دولة، وفي الضفة وأماكن أخرى. وذلك بحسب وكالة "سما".
قيادة القسام
© REUTERS / Mohammed Salem
ولفت هنيه إلى أن كتائب القسام ستكشف المزيد من التفاصيل، خلال مؤتمر صحفي خلال الأيام المقبلة، مبينا أنها سوف تعلن عما يحتاجه شعبنا فيما يتعلق بهذه القضية.
وأشار إلى أن "من تداعيات حدث خان يونس، استقالة وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، والذي كان يهدد غزة، وكان يهدد بتفجير السد العالي، وكان يهدد بيروت وسوريا والمقاومة في لبنان، ولكنه سقط وبقيت المقاومة، وها هي حماس تحيي ذكراها وليبرمان في بيته، وهو ليس له دار لا هو ولا نتنياهو".
مسيرات العودة
© REUTERS / RONEN ZVULUN
وأضاف موجها حديثه للأسرى: "إن كسر قيدكم هو على رأس أولوياتنا، وإن المقاومة التي حررت بعضًا منكم بطريقتها الخاصة، ستحرركم بإذن الله، وستخرجكم من خلف القضبان، وأنّه لن يطول الزمن حتى نحرركم بإذن الله تعالى، لن يطيب لنا مقام إلا وأنتم بيننا أحرارا أعزاء".
مصر وقطر
© AP Photo / Adel Hana
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