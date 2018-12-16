هنية: لدينا كنز أمني لا يقدر بثمن

وأوضح هنية، خلال كلمته اليوم الأحد، في مهرجان انطلاقة حركة حماس الـ31 "مقاومة تنتصر.. وحصار ينكسر": أن ذخر أمني وفني مهم وكبير بين أيادي مهندسي القسام، سيساهم في فهم آليات عمل هذه القوات الخاصة، التي عملت في أكثر من مكان وفي أكثر من دولة، وفي الضفة وأماكن أخرى. وذلك بحسب وكالة "سما".

قيادة القسام

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وأشار إلى أن "أماكن دخول وخروج القوات الخاصة الصهيونية معلومة ومعروفة بدقة وبتحديد دقيق لقيادة كتائب الشهيد عز الدين، من أين وكيف والطريقة معلومة بدقة لدى قيادة القسام".ولفت هنيه إلى أن كتائب القسام ستكشف المزيد من التفاصيل، خلال مؤتمر صحفي خلال الأيام المقبلة، مبينا أنها سوف تعلن عما يحتاجه شعبنا فيما يتعلق بهذه القضية.وأشار إلى أن "من تداعيات حدث خان يونس، استقالة وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، والذي كان يهدد غزة، وكان يهدد بتفجير السد العالي، وكان يهدد بيروت وسوريا والمقاومة في لبنان، ولكنه سقط وبقيت المقاومة، وها هي حماس تحيي ذكراها وليبرمان في بيته، وهو ليس له دار لا هو ولا نتنياهو".

مسيرات العودة



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وحول رسالة الحشود المشاركة في المهرجان، أكد هنية أنها "أبلغ رد على أولئك الذين حاصرونا وحاربونا"، موجها من وسط الحشود رسالته للأسرى: "نقول لأسرانا اليوم من على أرض غزة، ومن قلب هذه الجماهير المحتشدة إن تحريركم هي مسؤوليتنا، وأمانة في أعناقنا".

وأضاف موجها حديثه للأسرى: "إن كسر قيدكم هو على رأس أولوياتنا، وإن المقاومة التي حررت بعضًا منكم بطريقتها الخاصة، ستحرركم بإذن الله، وستخرجكم من خلف القضبان، وأنّه لن يطول الزمن حتى نحرركم بإذن الله تعالى، لن يطيب لنا مقام إلا وأنتم بيننا أحرارا أعزاء".

وفي سياق آخر، أكد هنية أن "مسيرات العودة" سجلت ثلاث نقاط إستراتيجية، أولها أن شعبنا قال لا لـ"صفقة القرن"، مبينا أن الشعب هو أكبر من كل فصيل، بل أكبر من كل الفصائل. مشددا على أن "صفقة القرن" لن تمر، ولو راح هذا الرأس عن هذا الجسد، منبها إلى أن "مسيرة العودة قالت كلمة الشعب في وجه ترامب بأنّ صفقة العصر لن تمر".

مصر وقطر

© AP Photo / Adel Hana وأكد هنية أنّ مسيرات العودة وضعت ملف حصار غزة على الطاولة الإقليمية والدولية، بعد سنواتٍ صعبة من هذا الحصار وبعد محاولات التهميش وضرب إرادة الصمود في أبناء شعبنا، "وحققت المسيرات الخطوات الأولى على طريق كسر الحصار وإسقاط هذا الجدار اللعين الذي فرض على غزة لأنها تمسكت بثوابتها وبمقاومتها"، كما قال.

ووجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، تحية فخر واعتزاز لكل أبناء الشعب الفلسطيني، كما شكر مصر التي تلعب دوراً مهماً في استثمار النضال الشعبي الفلسطيني، من أجل تحقيق تطلعات شعبنا في كسر الحصار. وكذلك شكر قطر على مواقفها الثابتة والأصيلة، جبناً إلى جنب مع الأمم المتحدة.