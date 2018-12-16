إصابة فلسطيني بجراح خطرة بمواجهات مع جيش إسرائيل بالضفة

قلقيلية / قيس أبو سمرة / الخليج 365

أصيب فلسطيني بجراح خطيرة خلال مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي، الأحد، في مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة، بحسب مصادر طبية وشهود عيان.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن مواطنًا وصل مستشفى "درويش نزال" الحكومي في قلقيلية مصابًا بالرصاص الحي في البطن.

وأوضحت أن المصاب أُدخل إلى غرفة العمليات، ووصفة حالته بـ"الحرجة للغاية".

وقال شهود عيان للأناضول إن مواجهات اندلعت في حي "النقار" بقلقيلية، استخدم خلالها الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

ومنذ أيام، يسود توتر شديد الضفة الغربية، حيث قتل الجيش الإسرائيلي 4 فلسطينيين، بدعوى تنفيذهم هجمات.

وقُتل جنديان إسرائيليان، وأصيب آخران بجراح خطيرة، في إطلاق نار شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، الخميس الماضي.

وقرر جيش الإسرائيلي فرض حصار على المدينة، وأطلق حملة تفتيش عن منفذي الهجوم.

ويشن مستوطنون منذ أيام اعتداءات بحق البلدات الفلسطينية، ويغلقون طرقًا حيوية، ويرشقون المركبات الفلسطينية بالحجارة.