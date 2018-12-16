مقتل 17 مدنيا في قصف للتحالف على مسجد شرقي سوريا

دير الزور / الخليج 365

قتل 17 مدنيا في قصف للتحالف الدولي، الأحد، على مسجد بريف دير الزور، شرقي سوريا.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الخليج 365، أن القصف استهدف مسجدًا في قرية البوخاطر الخاضعة لتظيم" داعش" الإرهابي، ما أسفر عن مقتل 17 مدنيا.

في السياق ذاته، أشارت المصادر بأن مركز مدينة هجين يشهد معارك عنيفة بين "داعش" الإرهابي، ومنظمة "ب ي د- بي كا" الإرهابية، بعد تقدم الأخيرة إلى وسط المدينة خلال الأيام الماضية

وفي 11 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلقت "ب ي د" وقوات التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، عملية عسكرية ضد آخر معاقل "داعش"، في محافظة دير الزور.

وخلال العملية، سيطرت "ب ي د" على بلدة الباغوز، وأجزاء من بلدة السوسة، لكنها انسحبت منها بعد ذلك إثر هجمات "داعش".

وأسفر قصف التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، على الأحياء السكنية في مناطق سيطرة "داعش"، عن مقتل مئات المدنيين، بحسب مصادر في المنطقة لمراسل الخليج 365.

وعقب انسحاب "داعش"، من معظم مناطق سيطرتها شرقي سوريا، لم يتبق تحت هيمنتها سوى مدينة و5 بلدات.

ويسيطر "داعش" على هجين أكبر معاقله، إلى جانب بلدات السوسة، والشعفة، والباغوز، والبو حسن والبو خاطر.