"هنية":مستعد للقاء"عباس"والذهاب لأبعد مدى لتحقيق المصالحة

غزة / مصطفى حبوش / الخليج 365

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأحد، إنه مستعد للقاء الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في أي مكان للتباحث حول ترتيب لقاء فلسطيني موسع والاتفاق على أجندات العمل الوطني للمرحلة القادمة.

جاء ذلك في كلمة له خلال مهرجان تنظمه "حماس" في مدينة غزة احتفالا بالذكرى الـ31 لتأسيسها، بمشاركة عشرات الآلاف من الفلسطينيين ومعظم قيادات الحركة، وممثلين عن الفصائل الوطنية الفلسطينية.

وأكد هنية على استعداد حركته لـ"تذهب إلى أبعد مدى من أجل استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام".

ودعا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية وتطبيق اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة عام 2011.

كما أعرب عن استعداد "حماس" لإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني "بعد 3 أشهر من الآن".

وفي سياق آخر، قال هنية، إن كتائب عز الدين القسام، الذراع المسلح لحركته "ظلت على بعد خطوة من قصف تل أبيب في المواجهة العسكرية الأخيرة مع إسرائيل في قطاع غزة".

وكشف عن امتلاك كتائب القسام لـ"كنز أمني" سيساهم في فهم آليات عمل القوات الخاصة الإسرائيلية التي عملت في غزة والضفة الغربية وأكثر من دولة، دون مزيد من التفاصيل.

وفي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت كتائب عز الدين القسام، أنها اكتشفت قوة إسرائيلية متسللة إلى خانيونس، شرقي قطاع غزة، واشتبكت مع عناصرها؛ ما أسفر عن استشهاد 7 أشخاص، ومقتل ضابط إسرائيلي.