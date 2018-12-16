سبب صلته بالقاعدة.. سعودي يواجه حكماً بالسجن 18 عاماً في #أمريكا

صحيفة الخليج الالكترونية

قالت وزارة العدل الأمريكية إن مواطناً سعودياً يواجه حكماً بالسجن مدة 18 عاماً، بعد أن اعترف أنه حضر معسكر تدريب تابعا لتنظيم القاعدة في أفغانستان عام 2000، بالإضافة إلى قيامه بتزوير تأشيرة دخول، والكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي بشأن صلته بمنظمات إرهابية.

وقال بيان للوزارة إن المواطن السعودي البالغ من العمر 35 عاماً اعتُقل في فبراير الماضي، وأقر بالتهم أمام محكمة اتحادية في ولاية أوكلاهوما، ويواجه حكماً بالسجن 18 عاماً وغرامة قد تصل إلى 250 ألف دولار عن كل قضية، وسيصدر الحكم عليه خلال ثلاثة أشهر.

وأوضح البيان أن بصمات المتهم وُجدت على وثائق عثر عليها الجيش الأمريكي في مخبأ للقاعدة في أفغانستان، وكان من بين هذه الوثائق طلب انضمام لمعسكر تدريب تابع للقاعدة في أفغانستان.

وأشار إلى أن المواطن دخل الولايات المتحدة أواخر 2011 بتأشيرة لم تكن تأشيرة هجرة بناء على وضع زوجته كطالبة أجنبية، مبيناً أنه أجاب بشكل كاذب عن عدة أسئلة بشأن طلبه للتأشيرة، بما في ذلك ما إذا كان أيد في أي مرة تنظيماً إرهابيّاً.