جامعة_سطام تبدأ استقبال طلبات شغل #الوظائف_الأكاديمية عبر هذا الرابط

صحيفة الخليج الالكترونية

بدأت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز قبول طلبات شغل الوظائف الأكاديمية التي أعلنت عنها في وقت سابق اعتبارا من يوم أمس السبت.

وكانت جامعة سطام قد أعلنت عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة أستاذ مساعد – أستاذ مشارك – أستاذ .

وأفادت جامعة سطام بأن فتح باب التقديم للوظائف ابتداء من يوم السبت بتاريخ ٨/ ٤ / ١٤٤٠ هـ إلى يوم السبت بتاريخ ١٥ / ٤ / ١٤٤٠ هـ على أن يكون التقديم من خلال بوابة التوظيف الإلكترونية على موقع الجامعة.

ويمكن التقديم على وظائف جامعة سطام من خلال الرابط التالي (هنا)

وفي سياق آخر نظمت اللجنة الدائمة لمؤشرات الأداء في جامعة سطام بالتعاون مع عمادة تقنية المعلومات والتعليم عن بعد و شركة Master Works ورشة عمل بعنوان ” نظام أداء لقياس مؤشرات الأداء بالجامعة “.

وقد تم دعوة عمداء الجهات ذات العلاقة بالجامعة لحضور هذه الورشة؛ للاستفادة من آرائهم وملاحظاتهم حول ما يخص عمادتهم أو إدارتهم الموقرة؛ لتعديل ذلك في النظام المعرّف به.

وقد بدأ وكيل جامعة سطام للتطوير والجودة، بتقديم نبذة عن الهدف من إقامة هذه الورشة للحضور، وبعد ذلك تقدم سعادة الدكتور /خالد بن عبدالرحمن النويصر، عميد تقنية المعلومات والتعليم عن بعد بشرح فوائد ومميزات مشروع ( بناء مستودع البيانات ونظم ذكاء الأعمال “أداء” )،ثم بدأ فريق شركة Master Works بعرض النظام على الحضور والتعريف به وكيفية الوصول إلى بياناته، ومشاركتهم في أخذ آرائهم وملاحظاتهم بعين الاعتبار لتعديلها على النظام.

وتم الانتهاء من ورشة العمل بحمد الله، حيث اختتمها وكيل الجامعة للتطوير والجودة بالشكر للقائمين على ذلك وللحضور وتفاعلهم متمنياً أن يحقق هذا العمل الأهداف المرجوّه على أكمل وجه.