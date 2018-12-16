اتفاقية بين #قطار_الحرمين و #البريد_السعودي لتسليم الأمتعة والطرود

صحيفة الخليج الالكترونية أعلن قطار الحرمين السريع ،اليوم (الأحد)، أنه سيتم قريباً توقيع اتفاقية مع البريد السعودي لتسلُّم وتسليم الأمتعة والطرود. جاء ذلك في تغريدة نشرها الحساب الرسمي لقطار الحرمين السريع، على موقع التدوين المصغر تويتر.

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