استدعاء مكيف سبيلت TCL.. وتوضح طريقة الحصول على الطراز والرقم التسلسلي

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأحد، عن استدعاء مكيف سبيلت TCL للموديل (TAC-18CHS/B)؛ لعدم مطابقته للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

وأوضحت ” التجارة ” عبر حسابها الرسمي على موقع ”تويتر ” أن الإجراء المتبع هو التحقق من شمول الرقم التسلسلي للمكيف، والتواصل مع الشركة لسحب المكيف المشمول واسترداد مبلغ الشراء نقدًا.

ونشرت “التجارة” صورة توضيحية لمكان الحصول على الطراز والرقم التسلسلي للمكيف.