شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مشجع أهلاوي الأبرز.. ماذا شغل بال السعوديون اليوم؟ والان مع التفاصيل

أعلنت شركة جوجل عن أكثر الكلمات التي بحث عنها السعوديون على محرك البحث، اليوم الأحد، وتلك النتائج البحثية متعلقة بما شغل المصريون خلال الساعات الماضية.

وفيما يلي يقدم "السعودية 365" أبرز الموضوعات التي بحث عنها السعوديون في محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، مصحوبة بآخر الأنباء التي تداولت عن تلك الموضوعات.

جامعة سطام

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج عن توافر عدد من الفرص الوظيفية الشاغرة للمواطنين السعوديين الراغبين في العمل.

وأشارت إدارة الجامعة السعودية في بيان لها من خلال موقعها الالكتروني أنها بدأت في استقبال طلبات المتقدمين ممن تنطبق عليهم الشروط من السعوديين الراغبين في العمل بالجامعة على الوظائف الأكاديمية الشاغرة "أستاذ مساعد ، أستاذ مشارك ، أستاذ" في عدد من التخصّصات بكليات الجامعة في مقرها الرئيس بمدينة السيح وفي كليات فروع الجامعة، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للتوظيف على موقع الجامعة.

قنديل البحر

أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بأن 60 شخصا أصيبوا بحالات تسمم وإغماء وضيق تنفس إثر تعرضهم للدغات من حيوان قنديل البحر بساحل محافظة عدن جنوبي البلاد.

وقال جمال خدابخش مدير مكتب الصحة والسكان في عدن إن مستشفيات المدينة وصلتها 60 حالة من مرتادي البحر في ساحل أبين، يعانون حالات حساسية وإغماء وضيق في التنفس، مؤكدا أن جميعها استجابت للعلاج، وطالب خدابحش مركز علوم البحار بفحص الكائن البحري المهاجم وتحديد نوعيته وأماكن ومواقيت تواجده.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم العثور على حيوانات صغيرة تشبه قناديل البحر ملتصقة بأجساد المصابين، ومن المرجح أن تكون الإصابات ناجمة عن لدغات نوع من قناديل البحر السامة.

فيما قامت شرطة منطقة خور مكسر بمدينة عدن بمنع السباحة في ساحل أبين حتى إشعار آخر.

وذكرت صحيفة "الأيام" اليمنية أن طفل توفي أمس السبت في مستشفى الجمهورية بمديرية خورمكسر بسبب تأخر إسعافه.

وقال مصدر طبي بالمستشفى إن قنديل البحر ينتشر بكثرة في سواحل أبين، إلا أنها المرة الأولى في تاريخ المستشفى التي تصل بها حالات مصابة بلسع قنديل البحر بهذا العدد الكبير.

تبوك

كرم المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري في مكتبه صباح اليوم سائق الحافلة المدرسية بمدرسة تحفيظ القرآن الكريم الثانية في تبوك عويض بن حسين العطوي؛ وذلك عقب تمكنه من إنقاذ طفل من الدهس.

وأثنى مدير التعليم في تبوك على موقف العطوي البطولي، وتفانيه في إنقاذ حياة الطفل من الدهس، مؤكداً أن هذا العمل النبيل غير مستغرب على أبناء هذا الوطن الكريم.

من جانبه عبر العطوي عن اعتزازه بهذا التكريم، مبيناً أن ما قام به هو واجب إنساني وأخلاقي يحث عليه ديننا الإسلامي، سائلاً الله أن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه، حضر التكريم المساعد للشؤون المدرسية المكلف عايض القرني.

وفاة مشجع أهلاوي

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية خبر وفاة مشجع أهلاوي خلال مباراة الأهلي والشباب ، وكان المشجع في رفقة ثلاثة من أبنائه ، إذ أصيب بنوبة قلبية في المدرجات ونقل على إثرها لمجمع الملك عبدالله الطبي في جدة ، وهناك أدخل غرفة الإنعاش، إلا أنه فارق الحياة وفقا لما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي.