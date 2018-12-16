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شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تستدعي مكيف سبيلت TCL.. وتوضح طريقة الحصول على الطراز والرقم التسلسلي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأحد، عن استدعاء مكيف سبيلت TCL للموديل (TAC-18CHS/B)؛ لعدم مطابقته للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.
وأوضحت ” التجارة ” عبر حسابها الرسمي على موقع ”تويتر ” أن الإجراء المتبع هو التحقق من شمول الرقم التسلسلي للمكيف، والتواصل مع الشركة لسحب المكيف المشمول واسترداد مبلغ الشراء نقدًا.
ونشرت “التجارة” صورة توضيحية لمكان الحصول على الطراز والرقم التسلسلي للمكيف.
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