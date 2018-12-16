الأردن: اعتراف أستراليا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل يؤجج الصراع

أدان الأردن إعلان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، السبت، اعتراف بلاده رسميا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، معتبرا أن القرار "يؤجج التوتر والصراع ويحول دون تحقيق السلام" بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إنها "تدين قرار أستراليا الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، ما يشكل خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية"، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

وأضافت أن "القرار الأسترالي يمثل انحيازا واضحا لإسرائيل وسياساتها التي تكرس الاحتلال وتؤجج التوتر والصراع وتحول دون تحقيق السلام الشامل الذي يشكل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين سبيله الوحيد".

وأوضحت الوزارة أن "القدس قضية من قضايا الوضع النهائي يحسم مصيرها عبر مفاوضات مباشرة وفق قرارات الشرعية الدولية".

وكانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي وصفت القرار بـ"الخطير والمستفز".

وأعلنت أستراليا، السبت، أنها تعترف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل لكنها أوضحت أنها لن تنقل بعثتها الدبلوماسية من تل أبيب قبل إبرام اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأكد موريسون أن بلاده مستعدة للاعتراف بتطلعات الفلسطينيين لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، عندما يتضح وضع المدينة في اتفاق سلام.