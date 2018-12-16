القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الإمارات أول دولة عربية تنضم إلى اتحاد آسيا لمتلازمة داون

انضمت الإمارات لعضوية اتحاد دول آسيا والمحيط الهادئ لمتلازمة داون كأول دولة عربية في هذا الاتحاد الذي تأسس عام 2017.

وتم اختيار الإمارات خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد في العاصمة السيريلانكية كولومبو، والذي شارك فيه وفد من جمعية الإمارات لمتلازمة داون.

وناقش الاجتماع قضايا تحسين حياة ذوي متلازمة داون في الدول الأعضاء وتبادل الخبرات والمعارف التي من شأنها الارتقاء بخدمات الصحة والتعليم والدمج.

ويبلغ عدد الأعضاء في الاتحاد 18 دولة تمثل كل دولة جمعية ذات نفع عام.





وقدمت الدكتورة منال جعرور، رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون رئيسة الوفد المشارك في الاجتماع، عرضاً عن الجمعية وأهم إنجازاتها منذ تأسيسها، مشيرة إلى القوانين والاستراتيجيات والسياسة الوطنية المتعلقة بأصحاب الهمم في دولة الإمارات، والتي تؤكد أهمية تمكين ودمج جميع أصحاب الهمم.

وأعلنت جعرور عن استضافة الإمارات للكونجرس العالمي لمتلازمة داون في دبي خلال عام 2020، حيث أبدى أعضاء الاتحاد استعدادهم التام للترويج للكونجرس العالمي لمتلازمة داون في دبي، والإعلان عنه واستقطاب الدول الأعضاء للمشاركة فيه.

يذكر أن مقر اتحاد دول آسيا والمحيط الهادئ لمتلازمة داون الحالي يقع في مدينة "تشيناي" في الهند، ويتشكل من 3 لجان رئيسية تعمل على 3 محاور أساسية أهمها: الرعاية الصحية والتعليم والدمج في المجتمع لذوي متلازمة داون.