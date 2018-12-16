محمد بن زايد ومحمد بن سلمان يشهدان ختام فورمولا-إي الدرعية 2018

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع السعودية، السبت، ختام سباق "السعودية للفورمولا إي-الدرعية 2018" الذي يقام في مدينة الدرعية التاريخية.

ويعد السباق الجولة الافتتاحية للموسم الخامس لسباق الاتحاد الدولي للسيارات "فورمولا إي ايه بي بي".

وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته بتواجده في فعاليات "الدرعية 2018" مهنئا ولي العهد السعودي على النجاح المتميز الذي حققه هذا الحدث الرياضي العالمي على مستوى حسن التنظيم والمشاركات وحجم الحضور الجماهيري الذي شهدته المنافسات.





وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن استضافة السعودية هذه المنافسات تمثل إضافة نوعية تضاف إلى رصيد نجاحاتها وتميزها في تنظيم وإدارة كبرى الفعاليات والمناسبات العالمية على مختلف المستويات وذلك لما تحظى به من مقومات متعددة وكوادر وطنية سعودية ذات كفاءة وطاقات عالية أثبتت قدرتها وإمكاناتها في مختلف الميادين.





وأكد أن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ودعم ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، تمضى في سباقها نحو المستقبل بثقة واقتدار بهمة أبنائها الذين تمكنوا عبر التاريخ من صناعة أمجاد وطنهم وهم المحور والركيزة الأساسية لتحقيق مستقبل مزدهر بالخير لبلدهم.





وأعرب عن اعتزازه بعمق العلاقات التاريخية المتجذرة التي تربط الإمارات والسعودية والتي ترتكز على ما يجمعهما من روابط الدم والمصير المشترك.





يذكر أنه يشارك في منافسات الدرعية 2018.. 22 متسابقا يمثلون 11 فريقا من 11 دولة هي ألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا ونيوزيلندا وبلجيكا وفرنسا والبرازيل والبرتغال وتايلند والأرجنتين وسويسرا.



