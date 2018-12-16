بدء مؤتمر الجاليات الإيرانية في باريس دعما للانتفاضة الشعبية بإيران

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدء مؤتمر الجاليات الإيرانية دعما للانتفاضة الشعبية
بدأت، السبت، فعاليات مؤتمر الجاليات الإيرانية في العاصمة الفرنسية باريس، والذي سيكون موعدا حاشدا لالتقاء الجاليات الإيرانية المقيمة في الخارج بالبلدان الأوروبية والولايات المتحدة وكندا وأستراليا.
ويركز المؤتمر على إدانة المخططات الإرهابية التي دبرها نظام ولاية الفقيه خلال العام 2018، خاصة ضد المعارضة الإيرانية في الخارج، وتأكيد إصرارها على التخلص من نظام الملالي.
يشارك في المؤتمر، إلى جانب أنصار المقاومة الإيرانية، مجموعة من الشخصيات السياسية المؤيدة لحق الشعب الإيراني في حياة مستقرة وديمقراطية، كما سيعقد المؤتمر بشكل متزامن في عشرات المدن الأوروبية والأمريكية.
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