الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - غريفيث يطالب أطراف النزاع اليمني بالالتزام باتفاق الهدنة

دعا مبعوث الامم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث الاحد الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين إلى الالتزام باتفاق وقف اطلاق النار، بعد المعارك الاخير في مدينة الحديدة.

وجاء في بيان مقتضب نشره المبعوث على تويتر "يتوقع المبعوث الخاص من الطرفين احترام التزاماتهما بمقتضى نص وروح اتفاق استوكهولم، والانخراط في التطبيق الفوري لبنود الاتفاق".