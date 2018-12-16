الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - غريفيث يطالب أطراف النزاع اليمني بالالتزام باتفاق الهدنة
دعا مبعوث الامم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث الاحد الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين إلى الالتزام باتفاق وقف اطلاق النار، بعد المعارك الاخير في مدينة الحديدة.
وجاء في بيان مقتضب نشره المبعوث على تويتر "يتوقع المبعوث الخاص من الطرفين احترام التزاماتهما بمقتضى نص وروح اتفاق استوكهولم، والانخراط في التطبيق الفوري لبنود الاتفاق".
شكرا لقرائتكم خبر عن غريفيث يطالب أطراف النزاع اليمني بالالتزام باتفاق الهدنة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الكويت وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الكويت ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .