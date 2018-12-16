سائق مصري يضبط زوجته مع عشيقها بملابسهما الداخلية

قام سائق تاكسي بإبلاغ الشرطة المصرية بضبطه زوجته مع عشيقها بملابسهما الداخلية بشقة الزوجية، متهما الزوجة وعشيقها بالزنا. وبررت الزوجة أن زوجها يتهمها بالزنا بسبب وجود خلافات عائلية بينهما، ولكن العشيق قال إنه حضر لرغبته في شراء المسكن. وتفصيلا، ورد بلاغ للأجهزة الأمنية المصرية من سائق تاكسي بضبط شخص برفقة زوجته داخل مسكنه وهما يرتديان الملابس الداخلية واتهمهما بالزنا. وخلال مواجهة المذكورين في التحقيقات، أنكرا ما نسب إليهما وعللا تواجد المذكور لرغبته في شراء المسكن.

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