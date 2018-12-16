خبر غير سار للوافدين.. السعودية تقرر «سعودة» 41 نشاطًا ومهنة (تعرف عليها)

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أقر وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد بن سليمان الراجحي، قصر العمل في 41 نشاطاً ومهنةً في القطاع السياحي والقطاع غير الربحي والأسواق المغلقة، بمنطقة المدينة المنورة على السعوديين والسعوديات، حسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

يأتي قرار التوطين بناءً على مذكرة التفاهم المبرمة بين إمارة منطقة المدينة المنورة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ المبنية على قرار رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل رئيس اللجنة التنفيذية للتوطين التي أعلنت في حينها حول توطين بعض الأنشطة والمهن في المنطقة.

وأكدت الوزارة أن المهن والأنشطة شملت المراكز والأسواق التجارية المغلقة والمولات، وموظفي الجمعيات الأهلية، والوظائف الفندقية والسياحية الموطنة، وسائق سيارة خفيف، ومتلقي الطلبات، وموظف أمن وسلامة، وموظف خدمة طعام، وموظف سنترال، وكاتب إدخال بيانات، وكاتب إداري، سكرتير، ومشرف خدمات عامة، ومشرف خدمة الغرف، ومشرف الصيانة، ومشرف التسويق والمبيعات، ومشرف الأمن والسلامة، والمشرف المناوب، ومشرف البرامج السياحية، ومشرف المكاتب الأمامية، ومشرف موظفي السنترال، ومشرف عمال، ومدير الأمن والسلامة، والمدير المناوب، ومدير الصيانة، ومدير خدمة الغرف، ومدير خدمة العملاء، ومدير إداري، ومندوب التسويق والمبيعات، ومدير البرامج السياحية، ومدير المكاتب الأمامية، ومدير علاقات الموظفين، ومدير الموارد البشرية، ومندوب مشتريات، ومندوب مبيعات، وفني سلامة وصحة مهنية، ومحاسب، وأخصائي موارد بشرية، ومندوب تسويق، وأخصائي تنسيق مناسبات وفعاليات، ومندوب حجز تذاكر، وأخصائي تنظيم برامج سياحية.

وشددت وزارة العمل السعودية على الالتزام بقرارات التأنيث فيما يخص الأنشطة والمحلات والمهن التي صدرت قرارات بتأنيثها، مع الالتزام بشروط عمل المرأة عند تشغيلها، وكذلك الأنشطة والمهن التي سبق أن صدرت قرارات وزارية بتوطينها.

وحددت الوزارة موعدا لتوطين المراكز والأسواق التجارية المغلقة والمولات، وموظفي الجمعيات الأهلية؛ وفقاً لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية اعتبارا من 1 شعبان 1440هـ، والوظائف الفندقية السياحية الموطّنة اعتبارا من 6 شوال 1440هـ .

كما أكدت الوزارة على تطبيق بحق المخالفين عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين أو المقصورة على السعوديات، الواردة بجدول المخالفات والعقوبات، مشيدة بالجهود التي تقوم بها المنشآت من تطبيق لقرارات التوطين بالمنطقة.