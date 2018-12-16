دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع مايكروسوفت تسجل براءة إختراع جديدة للأجهزة القابلة للإرتداء ظهر على التقنية بلا حدود.

براءة إختراع جديدة من عملاق البرمجيات مايكروسوفت في الأجهزة القابلة للإرتداء تم تسجيلها مؤخراً، حيث تهدف السوارة الجديد إلى دعم مرضى باركنسون.

لم تقدم مايكروسوفت إصدار جديد من الأجهزة والسوارات الذكية القابلة للإرتداء منذ إطلاق الشركة Band 2 خلال عام 2015، إلا أن براءة إختراع جديدة للشركة تشير إلى أن مايكروسوفت لم تخرج بعد من سوق الأجهزة القابلة للإرتداء أو السوارات الذكية.

وقد رصدت براءة إختراع مايكروسوفت في ملف بعنوان WEARABLE DEVICE قدم من الشركة في 2017، ومن ثم تم نشر ملف براءة الإختراع عبر USPTO، حيث كان طلب براءة الإختراع به تفاصيل غير واضحة إلا أن الملامح الأولى تشير إلى أن مايكروسوفت لديها تقنية جديدة مميزة.

ومن المقرر وفقاً لملف براءة إختراع مايكروسوفت أن يضم الجهاز مجموعة من المحركات يمكن تعديل موقعها في السوارة، حيث تعمل بالتكامل مع يعض المستشعرات المتخصصة، كما يشير تصميم هذا الجهاز إلى إمكانية دعم المستخدمين ممن يعانون من مرض باركنسون، أو حالات مرضية أخرى مشابهه.

أيضاً من المتوقع أن يدعم هذا الجهاز المستخدم ببطارية مميزة بعمر شحن على مدار اليوم، كما يدعم الإتصال عبر البلوتوث أو شبكات Wi-Fi ، والإقتران بتطبيقات الهاتف الذكي، لذا نترقب الكشف عن أي تفاصيل جديدة حول براءة إختراع مايكروسوفت أو إنطلاق هذا الجهاز على أرض الواقع.

المصدر

هذا الموضوع مايكروسوفت تسجل براءة إختراع جديدة للأجهزة القابلة للإرتداء ظهر على التقنية بلا حدود.