هذا الموضوع تسريبات تكشف عن مواصفات هاتف Honor 8A قبل الإعلان الرسمي ظهر على التقنية بلا حدود.
رصدت أحدث تسريبات TENAA عن المواصفات المتوقعة لهاتف Honor 8A، وهو أحد إصدارات Honor من الهواتف منخفضة التكلفة.
تستعد Honor العلامة التجارية الفرعية للعملاق الصيني هواوي لإطلاق إصدار جديد من الهواتف الذكية ذات التكلفة المنخفضة Honor 8A، والذي رصد في تسريبات مؤخراً خرجت عبر TENAA بعد إعتماد الهاتف.
ويظهر الهاتف في تسريبات TENAA بنموذجين برمز JAT-TL00 وJAT-AL00، حيث لا يضم هذا الإصدار مستشعر للبصمة، إلا أنه يضم تصميم النتوء في الجهة العلوية للشاشة، كما يتميز بحواف جانبية نحيفة، وينطلق هذا الإصدار بنظام تشغيل Android 9.0 Pie، وفي السطور التالية المواصفات المتوقعة للهاتف.
مواصفات هاتف Honor 8A
- شاشة بحجم 6 إنش بجودة عرض HD بلس ودقة 1560 في 720 بيكسل، مع أبعاد للشاشة 19:5:9 وزجاج منحني 2.5D
- رقاقة معالج ثماني الأنوية بسرعة 2.3GHz
- ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، مع إختيارات في السعة التخزينية بين 32، 64 جيجا بايت، يدعم بطاقة ذاكرة خارجية microSD حتى سعة 512 جيجا بايت.
- نظام تشغيل Android 9.0 Pie مع واجهة مستخدم EMUI 9.0
- يدعم اثنان من شرائح SIM بحجم نانو مع بطاقة microSD
- كاميرة خلفية مميزة بمستشعر 13 ميجا بيكسل مع فلاش LED
- كاميرة أمامية مع مستشعر 8 ميجا بيكسل
- قياسات الهاتف 156.28 في 73.5 في 8.0مم مع وزن 150 جرام
- يدعم الإتصال بشبكات 4G VoLTE، وWi-Fi 802.11 b/g/n، والبلوتوث 4.2، و GPS، وGLONASS
- بطارية بقدرة 3000 mAh
ومن المتوقع أن يأتي هاتف Honor 8A بألوان الأسود، الذهبي، الأزرق، إلى جانب اللون الأحمر، أيضاً من المتوقع الإعلان الرسمي عن الهاتف خلال الأسابيع المقبلة.
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هذا الموضوع تسريبات تكشف عن مواصفات هاتف Honor 8A قبل الإعلان الرسمي ظهر على التقنية بلا حدود.
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