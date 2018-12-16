ولاية مولانا احمد هارون تمنع استخدام المواتر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن والي شمال كردفان أحمد هارون، عن إصدار قرارات حاسمة في الملف الأمني بالولاية على رأسها منع استخدام المواتر ومصادرتها لحظة دخولها حدود الولاية، بجانب محاربة كل الممارسات السالبة التي من شأنها تشويه استقرار مجتمع الولاية.

ودعا هارون الذي كان يخاطب، يوم الأحد، فعاليات مؤتمر شعبة الأساس حي السلام (7)، وسط حشود جماهيرية غير مسبوقة تغنت بشعارات النفير، المواطنين إلى المشاركة في حفظ الأمن وذلك بالتبليغ عن أي ممارسة تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المواطن.

وقال إن عضوية المؤتمر الوطني قدمت درساً مهماً للأحزاب والقوى السياسية وهي تتدافع من أجل بناء حزبها العملاق في الميادين والساحات المفتوحة وليس داخل الغرف المغلقة.

وكشف رئيس المؤتمر الوطني بالولاية عن حزمة من الإجراءات الاقتصادية الصارمة التي تصب في ماعون تحسين معاش الناس.

وكشف هارون عن ملامح موازنة الولاية للعام 2019 والتي خصصت 61 بالمئة منها للإنتاج والإنتاجية بما يدعم برنامج المرحلة الثانية من عمر نفير النهضة.

شبكة الشروق