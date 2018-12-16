جلسة خاصة لمناقشة قضايا المغتربين بمجلس الوزراء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف وزير رئاسة مجلس الوزراء، أحمد سعد عمر، عن تخصيص مجلس الوزراء جلسته القادمة لمناقشة قضايا المغتربين، وما يمكن أن تقدمه الدولة لهم في كافة المجالات، داعياً إلى أهمية الابتعاد عن النظرة الضيقة للمغتربين، والعمل على إعادة الثقة إليهم.

وقال الوزير خلال مخاطبته منتدى إعلامياً لإدارة الإعلام بجهاز المغتربين، إن الدولة تهتم بقضايا المغتربين في كافة الجوانب من تعليم وغيره، مؤكداً على أهمية تنسيق الجهود والعمل سوياً لتطوير السودان، وأعلن عن تبني مجلس الوزراء لتوصيات المنتدى واستصحابها في جلسة مجلس الوزراء الخاصة عن المغتربين.

من جانبه، وصف الأمين العام للجهاز، السفير عصام عوض متولي، المنتدى الإعلامي الأول لإدارة الإعلام بجهاز المغتربين بالمهم، وقال إن المجتمع يتعرض لاستلاب اقتصادي واجتماعي وثقافي.

من جانبها، قالت مديرة الإعلام سهير الرشيد، إن المنتدى جاء إنفاذاً لخطة إدارة الإعلام التي اشتملت على العديد من المشاريع والبرامج الإعلامية المنبثقة من محور الإعلام للخطة العامة للدولة، مؤكدة على أهمية دور الإعلام في التصدي لمحاولات طمس الهوية، والتحسب لكل المهددات الناجمة عن الآثار السالبة للعولمة.

شبكة الشروق