علي عثمان: يراد لشجرة الإنقاذ والمؤتمر الوطني أن تقتلع من جذورها أو أن تساوم أو أن تركع

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دافع القيادي البارز بالمؤتمر الوطني، علي عثمان محمد طه، عن عضوية حزبه، وقال إنهم (لا يبحثون عن ملاجئ يأوون إليها، أو أنهم قد أخلوا الساحة أو ارتجفوا أو تراجعوا أمام التحديثات الاقتصادية)، مؤكداً أن الشدة لا تزيدهم إلا قوة وأن التحديات هي التي تصنع وتقوي أعواد الرجال والنساء.

وقال طه خلال مخاطبته مؤتمر شعبة الأساس لحزبه بمنطقة الجريف غرب ليل (أمس) : (أقول للدايرين يهزوا شجرة الإنقاذ والمؤتمر الوطني إنتو ما عارفين حجمها ووزنها وإنجازها قدر شنو تقيلة وثابتة وراسخة وقوية بما أنجزت وبما وعدت وستنجز وما تعد به). وعزا طه التحديات الاقتصادية إلى كسب أيديهم بجانب كثير مما يحاك ضد البلاد، وأضاف: (ندرك أن هذه التحديات لم تأتِ من فراغ، فيها بعض كسب أيدينا تقصيراً وغفلة ولكن فيها ما هو كثير مما يحاك ضد السودان).

وأردف: (يراد لهذه الشجرة أن تقتلع من جذورها أو أن تساوم أو أن تركع)، وزاد: (بتسمعوا كلامات بيقولوا الجماعة ديل ما فضل ليهم إلا يمشوا يعملوا تطبيع مع إسرائيل، والقضية دي مشت، والجماعة ديل باعوا دم الشهداء واتراجعوا عن المبادئ من أجل أن يظلوا في الحكم والسلطة، نقولها دم الشهداء أمانة في أعناقنا وأن المبادئ التي ارتفعوا في سبيلها نحن على طريقها حتى نلقاهم)، مؤكداً أنهم لا يتوارون في الاعتراف بالخطأ والإقرار بالتقصير، وحث عضوية حزبه على أن لا يصيبهم الخوف بسبب ما سماه (المسائل العارضة)، وتابع: (صحيح أننا نعيش تحديات ومصاعب وضائقة في المعاش والوقود والخبز ولا خير فينا إن لم نذكر هذه القضايا ولا خير فينا إن لم نناقشها وإن لم نقرر فيها)، مؤكداً أن الإجراءات والمراجعات والسياسات التي تعبر بالبلاد تم اتخاذها وسيمضي تنفيذها وسيراها الناس على أرض الواقع.

صحيفة السوداني