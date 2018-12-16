- 1/2
- 2/2
© REUTERS / KARAMALLAH DAHER
وكان باسيل قد نشر عبر موقع التواصل الإجتماعي "التويتر" صورا له خلال عملية تفقد الحدود الجنوبية للبنان برفقة عدد من ضباط الجيش اللبناني وعناصر من المخابرات اللبنانية وحراس الحدود.
وكانت إسرائيل قد أعلنت، اليوم الأحد، أنها اكتشفت نفق جديد يمتد من داخل لبنان إلى إسرائيل.
وحمل أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الحكومة اللبنانية المسؤولية الكاملة عن حفر الأنفاق، معتبرا الأمر خرقا فادحا للقرار ١٧٠١ ولسيادة إسرائيل.
شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اللبنانية يتفقد الحدود اللبنانية الإسرائيلية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .